По результатам обработки 92% протоколов Владимир Путин набирает в Прикамье 84,64%

Второе место, по предварительным данным, занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (5,30%), за ним следуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (4,79%) и представитель «Новых людей» Владислав Даванков (4,06%).



При этом, в большинстве районов Перми господин Даванков, по предварительным данным, занимает второе место. Так в Дзержинском районе краевой столицы кандидат от «Новых людей» получил 5,79%, в Индустриальном районе — 5,39%, Ленинском районе — 8,64%, в Мотовилихинском районе — 5,51% (делит второе место с Леонидом Слуцким). ТИК Свердловского района № 1 и № 2 сообщают о 7% и 6,08% за Владислава Даванкова.