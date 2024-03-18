Результаты выборов в Приморье удивили многих

«Другая важная тенденция — на выборы идут как на праздник. Прежде всего, это говорит об открытости избирательной системы и о выросшем доверии граждан к государству. Такая консолидация населения впечатляет, но она легко объяснима. Сейчас на Дальнем Востоке многое изменилось. Президент объявил развитие региона приоритетом на весь XXI век, запущены сотни предприятий, введены социально важные авиамаршруты, появились “Дальневосточный гектар” и “Дальневосточная ипотека”. Только в прошлом году на поддержку ДФО из федерального бюджета было направлено 63 миллиарда рублей. Люди видели внимание к ним, общество консолидировалось», — отмечает политолог.