Результаты выборов в Приморье удивили многих

Никогда ещё явка на избирательные участки в регионе не была столь высока, и никогда ещё ни один кандидат на высший пост в стране не получал здесь такой массовой поддержки жителей края. Подробности в материале vl.aif.ru
Новая реальность
По новым правилам голосование на президентских выборах проходило в три дня. Нововведение ввели для удобства избирателей — сделать свой выбор можно было в пятницу в субботу и в воскресенье.
Пенсионерка Елена Кийко пришла на свой избирательный участок в пятницу. Говорит, что это удобно.
«Я на все выходные уезжаю на дачу. Сейчас пожароопасных период, и за участком нужен постоянный пригляд. Поэтому мне удобнее проголосовать в пятницу, — говорит она. — А то, что в это непростое время нужно своим голосом поддержать главу государства — у меня даже сомнений не было».
Так их, как она набралось немало. За пятницу и субботу к избирательным урнам пришли больше половины приморцев. А в последний день голосования проголосовала ещё почти треть приморцев.
Итоговая явка составила 75,07 процента от числа зарегистрированных в Приморье избирателей. Это намного больше показателей прошлых президентских выборов — в 2012 году на участки для голосования пришли 63 процента приморцев, а в 2018-м — 61. По официальным данным, участие в выборах президента РФ в Приморском крае приняло 1 074 624 избирателей.
В отличие от центральных регионов России, выборы в Приморье прошли спокойно и без эксцессов. Существенных нарушений в ход голосования в Приморье не зафиксировали. Как говорит политолог Александр Андони, это связано с активной работой на выборах наблюдателей.
«За годы существования общественного наблюдения за выборами Общественная палата выработала систему подготовки наблюдателей, которая гарантирует жёсткий контроль со стороны независимых общественных наблюдателей. Опыт их работы на прошлых выборах гарантирует минимальное количество даже формальных нарушений. Штабы общественных наблюдателей были сформированы во всех субъектах Дальнего Востока», — говорит он.
Ожидаемые итоги
Краевая избирательная комиссия обработала уже все протоколы территориальных избиркомов. Действующий глава государства в крае одержал безоговорочную победу. За Владимира Путина отдали свои голоса почти миллион приморских избирателей. В целом по краю он набрал 88,34 процента голосов. На второе место в президентской гонке приморцы поставили лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — он сумел заручиться поддержкой 4 процентов приморцев. Третье место в регионе занял выдвинутый коммунистами Николай Харитонов с 3 процентами голосов избирателей Приморья. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков оказался аутсайдером президентской гонки — он не смог набрать и 3 процентов.
Самую большую поддержку Владимир Путин получил в Кавалеровском районе. Там за него проголосовали 92,65 процента избирателей. В этом году удивила Находка — и явкой, и результатом. Владимир Путин здесь набрал 91,21 процента голосов. +
Всего же результат действующего главы государства превышает 90 процентов сразу в 10 городах и районах Приморья.
Главным итогом голосования можно считать то, что федеральная власть получила от приморцев чёткий сигнал о поддержке реализуемой стратегии по развитию макрорегиона, считает политолог Александр Асафов. По его мнению, выборы продемонстрировали, что и Приморье, и Дальний Восток перестали быть протестными регионами.
С ним соглашается и политолог Наталья Елисеева.
«Другая важная тенденция — на выборы идут как на праздник. Прежде всего, это говорит об открытости избирательной системы и о выросшем доверии граждан к государству. Такая консолидация населения впечатляет, но она легко объяснима. Сейчас на Дальнем Востоке многое изменилось. Президент объявил развитие региона приоритетом на весь XXI век, запущены сотни предприятий, введены социально важные авиамаршруты, появились “Дальневосточный гектар” и “Дальневосточная ипотека”. Только в прошлом году на поддержку ДФО из федерального бюджета было направлено 63 миллиарда рублей. Люди видели внимание к ним, общество консолидировалось», — отмечает политолог.
Будут ли сделаны какие-то оргвыводы по результатам выводов в Приморье? Политологи уверены, что низкие результаты в отдельных территориях демонстрируют не то, что люди не согласны с курсом действующего президента. Это лишь показатель недоверия к местным властям. В целом по краю показатели отличные. Но есть, на что следует обратить пристальное внимание.