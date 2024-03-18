Лукашенко отметил мужество, отвагу и высокий уровень подготовки бойцов ВВ МВД

«Вы несете нелегкую службу в круглосуточном режиме, обеспечивая общественную безопасность, охраняя особо важные государственные объекты, обезвреживая и уничтожая взрывоопасные предметы. Уделяете огромное внимание военно-патриотическим клубам, воспитывая юных защитников и защитниц нашего Отечества», — говорится в поздравлении.
Мужество, отвага, патриотизм, высокий уровень подготовки и боевых возможностей бойцов внутренних войск являются несокрушимым фундаментом обеспечения правопорядка и охраны мирного труда белорусских граждан, подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко адресовал слова особой благодарности ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие внутренних войск.
«Как эстафету доблести и чести, вы передаете новому молодому пополнению традиции и свой бесценный жизненный опыт», — отметил президент.
По его словам, огромного уважения заслуживают боевое братство, сила и терпение, энергия и самопожертвование, профессионализм всех поколений военнослужащих внутренних войск от рядового до генерала.
Глава государства поблагодарил их всех за преданность делу, честную и безупречную службу, а также пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в благородном деле служения Отчизне: «Берегите себя, своих близких и нашу родную Беларусь!».