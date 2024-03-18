На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку

Он отметил, что большинство голосующих были настроены патриотично. «Выборы прошли в таком приподнятом настроении, даже несколько неожиданном, с учетом и политического характера отношений между нашими странами, и того давления, которое оказывает местное окружение на нашу общину», — сказал российский дипломат.