На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку

«Все прошло очень хорошо, по-доброму, весело, люди приходили семьями, с детьми, очень позитивная атмосфера была на всех трех избирательных участках», — рассказал Степанов.
Он добавил, что ожидания по явке более чем оправдались.
«Оттава и Монреаль вообще побили все рекорды по истории выборов. Очень интенсивное голосование шло в Торонто», — сказал Степанов.
Он отметил, что большинство голосующих были настроены патриотично. «Выборы прошли в таком приподнятом настроении, даже несколько неожиданном, с учетом и политического характера отношений между нашими странами, и того давления, которое оказывает местное окружение на нашу общину», — сказал российский дипломат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Как следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий — 3,19%, Владислав Даванков — 3,79%.