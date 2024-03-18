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На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в российском посольстве в Канаде прошло успешно, рекордная явка была зарегистрирована на участках в Оттаве и Монреале, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
Источник: © РИА Новости

«Все прошло очень хорошо, по-доброму, весело, люди приходили семьями, с детьми, очень позитивная атмосфера была на всех трех избирательных участках», — рассказал Степанов.

Он добавил, что ожидания по явке более чем оправдались.

«Оттава и Монреаль вообще побили все рекорды по истории выборов. Очень интенсивное голосование шло в Торонто», — сказал Степанов.

Он отметил, что большинство голосующих были настроены патриотично. «Выборы прошли в таком приподнятом настроении, даже несколько неожиданном, с учетом и политического характера отношений между нашими странами, и того давления, которое оказывает местное окружение на нашу общину», — сказал российский дипломат.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Как следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий — 3,19%, Владислав Даванков — 3,79%.