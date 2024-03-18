Башкирия сделала свой выбор: Путин наш президент

«Я хочу поблагодарить всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Источником власти в стране является российский народ. Из голосов каждого гражданина составляется единая воля народа. У нас впереди много задач. И когда мы консолидированы, кто бы ни хотел нас запугать или подавить, ни у кого это не получалось никогда раньше, не получилось теперь и не получится в будущем. И результаты выборов — это гарантия того, что задачи будут решены, а цели, безусловно, достигнуты. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и доверие», — сказал Владимир Путин, обращаясь к жителям России по итогам выборов.