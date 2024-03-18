Башкирия сделала свой выбор: Путин наш президент

Для сравнения: в 2018-м в президентских выборах участвовали только 67,5%. В этот раз внутри страны и за ее пределами люди выстраивались в очереди, чтобы выбрать главу государства.
«Я хочу поблагодарить всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Источником власти в стране является российский народ. Из голосов каждого гражданина составляется единая воля народа. У нас впереди много задач. И когда мы консолидированы, кто бы ни хотел нас запугать или подавить, ни у кого это не получалось никогда раньше, не получилось теперь и не получится в будущем. И результаты выборов — это гарантия того, что задачи будут решены, а цели, безусловно, достигнуты. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и доверие», — сказал Владимир Путин, обращаясь к жителям России по итогам выборов.
В Башкортостане явка избирателей по предварительным данным составила 82,31% голосов избирателей, в 2018 году эта цифра была на уровне 75,4%. Процент голосов, поданных за Владимира Путина в Башкортостане, по предварительным данным, составил 90,96%, что на 13 процентов больше, чем на аналогичных выборах 2018 года. Тогда Путина поддержали 77,69% избирателей республики.
Явка на президентских выборах в Башкортостане в очередной раз показала, что жители республики отнеслись к своему активному избирательному праву очень серьезно. Высокая явка и очереди на участках — яркий показатель сплочения общества и всенародности голосования. Каждый голос — это голос за традиционные семейные ценности, за созидание и справедливость, за наше будущее, за сильную Россию.
«Это судьбоносное событие. Мы определяем курс развития страны, нашей республики на ближайшие шесть лет. Уверен, что мы будем и дальше двигаться вперёд», — подчеркнул Глава Башкортостана Радий Хабиров, после того как одним из первых проголосовал 15 марта на выборах президента России.
Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко отметил высокий уровень работы избирательной системы Башкирии и поблагодарил республику за проделанную важную работу по проведению президентских выборов.
«Мы увидели сотни тысяч людей в разных уголках республики, которые отдавали свои голоса. Голосование прошло спокойно, в строгом соответствии с законом. Отдельные деструктивные элементы пытались помешать этому процессу, но благодаря бдительности членов избирательных комиссий, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, такие попытки были пресечены. Выборы по всей республике прошли спокойно и организованно», — подчеркнул Шевченко.
Высокая явка на выборах — сложившийся факт политической традиции Башкирии, считает кандидат политических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев.
«Показатели высокой явки башкортостанского электората на избирательные участки — это уже сложившийся факт политической традиции нашей республики, стабильно отличавшейся высокой степенью политической культуры населения Башкортостана», — поделился своим мнением Кирилл Фадеев в разговоре с корреспондентом ИА «Башинформ».
«С социологической точки зрения выборы президента РФ в Республике Башкортостан прошли на высоком уровне. Исполнить свой гражданский долг люди приходили целыми семьями, на избирательные участки с самого первого дня голосования шли представители как старших поколений, так и молодые семьи с детьми. Чувствовалась по-настоящему праздничная атмосфера и сопричастность всех и каждого к важному политическому событию. На лицах большинства граждан, пришедших в эти дни на избирательные участки, видна была гордость за себя, за государство, за наше общество в целом, что в таких непростых условиях выборы прошли на высоком организационном уровне», — высказала свое мнение агентству «Башинформ» кандидат социологических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления УГНТУ Елена Шевалдина.
Исполнительный директор Российского общества политологов, профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кузнецов назвал Башкирию одним из образцовых регионов России по активности на выборах президента РФ.
«Республика здесь значительно выделяется, избиратели идут на свои участки целыми семьями», — прокомментировал эксперт.
Единая высокая оценка, данная международными наблюдателями в отношении организации и реализации всего избирательного процесса в Башкортостане по выборам президента России в 2024 году, в очередной раз подчёркивает объективность роста политической активности, а также демократического и гражданского самосознания населения нашей республики.
Напомним, за избирательным процессом в республике следили 10 международных наблюдателей из Австрии, Шри-Ланки, Никарагуа и других стран мира.
Международный наблюдатель из Болгарии Буян Чуков рассказал ИА «Башинформ», что его поразил энтузиазм, с которым голосовали жители республики на участках.
«Я думаю, что люди хорошо осознают, что они голосуют за будущее Российской Федерации, за то, чтобы Россия была и будет одной из ведущих стран мира».
«Сильно запомнилось, что люди приходили с семьями, На всех участках была патриотическая, праздничная атмосфера на всех участках. В третий день мы посетили более 19 избирательных участков. Это были очень разноплановые мероприятия. Мы были и недалеко от Уфы, в Ишимбайском районе. Хочется выразить мнение всего нашего сообщества, десяти экспертов и наблюдателей, о том, что выборы подготовлены на высочайшем уровне. Мы увидели заинтересованность людей, мы видели очереди избирателей, которые приходят голосовать», — рассказала международный наблюдатель из Австрии Ирина Джаяни.
По словам наблюдательницы из Казахстана Сабилы Мустафиной, ее поразила деловая, но в то же время спокойная и доброжелательная обстановка на всех подотчетных участках.
«За два дня мы побывали в Уфимском и Нуримановском районах, уфимской Деме и Благовещенске. Нам нереально повезло наблюдать за ходом голосования в Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре, где гражданский долг исполнили 15 священнослужителей», — сказала она.
Депутат парламента Молдовы и член местной партии социалистов Иванна Кёксал сказала, что не обнаружила никаких замечаний и нарушений на 12 посещенных УИКах.
«Все участки подготовились профессионально, на высоком уровне. Избирателей принимают очень приветливо. Где-то есть урны с автоматическим подсчетом голосов, повсеместно заботятся о слабовидящих избирателях, предоставлены увеличительные лупы. Очень много молодежи, потоки людей идут непрерывно, независимо от времени суток. Тех, кто голосует впервые, встречают аплодисментами и вручают им небольшой презент, внимание уделяется и пожилым избирателям».
С 15 по 17 марта в Башкортостане проходила акция «Рахмат-2024». Победители в розыгрыше призов определялись по два раза в каждый из дней голосования — 15, 16, 17 марта 2024 года. В Башкирии возможность зарегистрировать билет для участия в акции «Рахмат» продлена до 20 марта. Об этом сообщила представитель акции Римма Бикмурзина.
На 18 часов 17 марта на избирательных участках республики было выдано более 3,5 млн QR-билетов, зарегистрировано — свыше 2 млн билетов.
Розыгрыш суперпризов состоится 22 марта. Именно в этот день назовут счастливых обладателей квартиры в Уфе, двух автомобилей «Нива», а также различных туров.
Зампредседателя ЦИК республики Марат Гадилов рассказал об отсутствии нарушений на выборах и соответствующих жалоб. Он отметил, что в ЦИК поступило 179 обращений, однако они содержали просьбы разъяснить порядок голосования, были вопросы по уточнению персональных данных, о том, как стать наблюдателем или членом избирательной комиссии и другие.
Впрочем, не обошлось без небольших неприятностей. В некоторых регионах, в том числе и на нескольких участках республики, нашлись люди, которые решили сорвать президентские выборы, залив зеленку в урну с бюллетенями. Вандалов обезвредили, а их действия не привели к серьезным последствиям.
«Умышленная порча ящиков для голосования и другие инциденты идут по заказу. Проводятся проверки, за это исполнителям платят деньги. Сегодня действуют определенные недружественные силы, готовящие людей к мелким диверсиям с целью срыва выборов, добивающиеся того, чтобы поставить под сомнение легитимность избирательного процесса. Это не имеет отношения к демократии. Это уголовное преступление, и в зависимости от умысла может последовать наказание от 1 года с исправительными работами или штрафом до 80 тысяч рублей до 10−12 лет лишения свободы, в зависимости от ситуации и степени тяжести. Здесь шутить не надо. Оскорбление, подрыв устоев власти — это экстремизм», — прокомментировал Уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин.
По мнению экспертов, на результаты выборов повлияла и «здоровая злость» на давление Запада. Жителей России пытались прогнуть и запугать, но мы не готовы ни прогибаться, ни сдаваться.
Чем больше противники России пытались дискредитировать президентские выборы, тем яснее жители осознавали необходимость прийти на избирательные участки. Запад добился прямо противоположного результата: вместо того чтобы оттолкнуть россиян от голосования, он побудил их проявить беспрецедентную политическую активность. Выборы стали всенародным референдумом о доверии президенту России Владимиру Путину в условиях, когда наша страна находится в состоянии глобального противостояния с коллективным Западом. Итоги голосования показали, что россияне полностью доверяют Владимиру Путину, одобряют его политику и считают, что он ведет страну в правильном направлении.
«Я мечтал о сильной, независимой и свободной России. Надеюсь, эти мечты сбудутся», — сказал Владимир Путин, обращаясь к россиянам, подводя итоги выборов президента России.