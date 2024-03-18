Вольфович: силовики готовы к провокациям перед ВНС

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Всебелорусское народное собрание пройдет так, как ему и положено — на достойном уровне, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
«Провокаций стоит ждать, но самое главное — быть готовыми к реагированию на эти провокации».
По его словам, в силовом блоке приняты все необходимые решения, соответствующие силы готовятся полным ходом и держат руку на пульсе.
Вольфович выразил уверенность, что все задачи, которые возложенные на силовые структуры в Беларуси, будут выполнены на достойном уровне.
«ВНС проведем мы достойно, как положено. Это — авторитет нашей страны».
Ранее стало известно, что Всебелорусское народное собрание планируется провести