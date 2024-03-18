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Вольфович: силовики готовы к провокациям перед ВНС

Белорусские власти готовятся к завершению электоральной кампании в текущем году и планируют выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Всебелорусское народное собрание пройдет так, как ему и положено — на достойном уровне, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

«Провокаций стоит ждать, но самое главное — быть готовыми к реагированию на эти провокации».

сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, в силовом блоке приняты все необходимые решения, соответствующие силы готовятся полным ходом и держат руку на пульсе.

Вольфович выразил уверенность, что все задачи, которые возложенные на силовые структуры в Беларуси, будут выполнены на достойном уровне.

«ВНС проведем мы достойно, как положено. Это — авторитет нашей страны».

отметил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

Ранее стало известно, что Всебелорусское народное собрание планируется провести 19—26 апреля текущего года. В нем должны принять участие свыше 1,2 тысячи делегатов. Выдвижение в делегаты ВНС будет проходить в период с 12 по 31 марта.