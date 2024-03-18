В ДФО выборы президента прошли без нарушений

«Сплоченность на выборах населения впечатляет, но она легко объяснима. Сейчас в ДФО многое изменилось. Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. За последние 10 лет были запущены сотни предприятий, введены социально важные авиамаршруты, появились “Дальневосточный гектар” и “Дальневосточная ипотека”. Только в прошлом году на поддержку ДФО из федерального бюджета было направлено 63 миллиарда рублей. Выросло доверие к федеральной власти, и в целом общество сконсолидировалось. Тем более что ДФО — форпост России в огромном Тихоокеанском регионе», — констатировала Наталья Елисеева.