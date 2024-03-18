В ДФО выборы президента прошли без нарушений

В Хабаровском крае завершились трехдневные президентские выборы. Избирателям предстояло выбрать, кто из четырех кандидатов займет место президента страны. Как отмечают эксперты, прошедшие выборы стали по-настоящему семейными, и на участках царила праздничная обстановка.
В итоге голосование прошло на самом высоком организационном уровне. В ДФО работали более 20 тысяч наблюдателей, в Приморье на нескольких участках установили камеры, также массово использовали видеорегистраторы и прочее.
Накануне голосования в Приморье прибыли четыре эксперта из Аргентины и Коста-Рики в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.
Голосование на Дальнем Востоке отличалось от прошлых лет тем, что на этот раз активно работали международные наблюдатели и эксперты, в том числе молодые политики из разных стран, они смогли проникнуться российскими политическими процессами в теории и изучают сейчас их на практике.
«В настоящий момент вопросов к процессу выборов нет, мы видим, что все хорошо организовано. Мне очень понравилось, что у любого человека есть возможность прийти сюда и понаблюдать за процессом выборов», — подчеркнул депутат Маслихата города Караганды, президент ОЮЛ «Гражданский альянс Карагандинской области», член информационно-разъяснительной группы по вопросам религии комитета по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан Дмитрий Полтаренко.
Свое мнение выразила и сербский журналист и редактор изданий «Печат», «Вечерние новости» Наташа Трифунович. Она сказала, что открытость процедуры на очень высоком уровне.
Политологи отмечают, что на примере ДФО можно говорить о том, что избирательная система в России стабильна и всегда готова к попыткам внешних вмешательств. Не менее значимую роль играет высокая гражданская ответственность самих дальневосточников, они понимают важность происходящего события.
Эксперты отметили сплоченность населения Дальнего Востока вокруг федеральной власти и повестки президента. Все сообщения о нарушениях на выборах оперативно проверялись, а слухи опровергались.
На выборах было зафиксировано до 30 попыток вброса оппозицией данных о якобы допущенных нарушениях на вечер 17 марта, но в итоге подтвердили четыре.
О прошедших выборах высказалась Наталья Елисеева, политолог, публицист, автор практических тренингов «Политическая психосемиотика». Она отметила, что для людей имеет значение их голос. С родителей берут пример их дети и этот факт немаловажен. На избирательные участки приходили всей семьей.
«Сплоченность на выборах населения впечатляет, но она легко объяснима. Сейчас в ДФО многое изменилось. Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. За последние 10 лет были запущены сотни предприятий, введены социально важные авиамаршруты, появились “Дальневосточный гектар” и “Дальневосточная ипотека”. Только в прошлом году на поддержку ДФО из федерального бюджета было направлено 63 миллиарда рублей. Выросло доверие к федеральной власти, и в целом общество сконсолидировалось. Тем более что ДФО — форпост России в огромном Тихоокеанском регионе», — констатировала Наталья Елисеева.
Свое мнение выразил и Александр Андони — политолог, ведущий эксперт Агентства политических коммуникаций. Он отмечает, что за несколько лет общественного наблюдения за выборами общественная палата сформировала систему подготовки наблюдателей, а это гарантия тщательного контроля со стороны независимых общественных наблюдателей.