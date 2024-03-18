Избирком посчитал, как голосовали омичи на выборах президента

Председатель Облизбиркома Иван Ходаков прокомментировал итоги выборов президента РФ в Омской области. В голосовании приняли участие более миллиона омичей. По итогам трёх дней явка составила 70,85%.
Рекордсменом голосования по районам стал Крутинский район (94,7%). Среди административных округов более 65% набрали Ленинский и Октябрьский округа.
Владимир Путин набрал в Омской области 82,77% (848 544 голоса); Николай Харитонов — 5,71% (58 554 голоса); Владислав Даванков — 5,67% (58 175 голосов); Леонид Слуцкий — 3,32% (34 075 голосов).
По словам Ивана Ходакова, никаких серьёзных нарушений на выборах в Омской области не зафиксировано. Выборы прошли легитимно.