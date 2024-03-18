Губернатор Травников прокомментировал итоги выборов президента

Губернатор Новосибирской области прокомментировал итоги выборов президента. Своим мнением он поделился на оперативном совещании в правительстве региона 18 марта.
По его словам, избирательные участки в Новосибирской области работали на высоком уровне. В целом регион показал достаточно высокую явку.
Победу Владимира Путина он назвал ожидаемой. Поскольку действующий президент вместо со своей командой проделал огромную работу.
Травников подчеркнул, что вместе с Путиным готов выполнять поставленные им задачи.
Напомним, явка на президентских выборах превысила 60% в Новосибирской области.