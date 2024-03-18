В Новосибирской области подвели предварительные итоги голосования

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо сообщила, что в выборах приняли участие 1 392 596 человек, 63,19% избирателей — это рекордная за последние 20 лет явка в регионе. В Дистанционном электронном голосовании приняли участие 228 504 избирателей, явка составила 93%.