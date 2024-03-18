Главу администрации президента назначат в короткие сроки

В ответ на вопрос, когда стоит ожидать назначения, Рыженков сказал, что этот вопрос нужно задать президенту Александру Лукашенко, с совещания с которым он только что вышел. При этом он подчеркнул, что долго держать такие важные для страны должности вакантными не в стиле главы белорусского государства.