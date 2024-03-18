Главу администрации президента назначат в короткие сроки

МИНСК, 18 мар — Sputnik. В ближайшее время стоит ожидать назначения нового главы администрации президента, заявил первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков.
По его словам, новый руководитель президентской администрации будет ответственным и преданным государству человеком, который является профессионалом в своей сфере.
«Я уверен, что президент назначит только такого», — отметил замглавы администрации президента в эфире телеканала «Беларусь-1».
В ответ на вопрос, когда стоит ожидать назначения, Рыженков сказал, что этот вопрос нужно задать президенту Александру Лукашенко, с совещания с которым он только что вышел. При этом он подчеркнул, что долго держать такие важные для страны должности вакантными не в стиле главы белорусского государства.
«После первого заседания парламента, когда все избранные депутаты уже будут считаться приступившими к выполнению своих обязанностей на новом месте, конечно же, в приемлемые сроки должно состояться назначение», — уточнил Рыженков.
Ранее стало известно, что глава администрации президента Игорь Сергеенко избран депутатом нижней палаты парламента Беларуси.
Должность главы президентской администрации выпускник истфака БГУ занял в 2019 году. Начиная с 1988 года, он нес службу в органах государственной безопасности. В 2013 году Игорь Сергеенко стал первым заместитель председателя КГБ.