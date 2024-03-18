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Электронное голосование в Свердловской области принесло сюрпризы: итоги ДЭГ

Второе место в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента в Свердловской области досталось кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову, который в целом по России по итогам кампании стал лишь третьим. По данным избиркома, система принесла ему 22,8 тыс. голосов. Его результат — 7,7%.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов, занявший второе место в целом по стране, по итогам электронного голосования в Свердловской области стал последним. За него отдали голоса 6,5 тыс. «цифровых» избирателей, это 2,2% голосов.

Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, получивший наименьший результат на общероссийских выборах, по итогам ДЭГ в Свердловской области занял третье место с результатом 3,7%. Его поддержали 11 тыс. «электронных» избирателей.

Выиграл дистанционное голосование Владимир Путин. Он получил поддержку 250,2 тыс. свердловских ДЭГ-избирателей и набрал порядка 85,2% голосов. Это меньше, чем по предварительным результатам общероссийского голосования. Там показатель Путина составляет 87,3%.

Выборы президента проходили с 15 по 17 марта. В Свердловской области, по последним опубликованным данным избиркома на 18:00, явка избирателей составила 68,7%. Это наивысший показатель в современной истории региона. Он был достигнут, помимо прочего, благодаря использованию ДЭГ. Доступ к электронному голосованию получили 293,5 тыс. свердловчан, из них проголосовали 290 тыс.