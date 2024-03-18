Электронное голосование в Свердловской области принесло сюрпризы: итоги ДЭГ

Второе место в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента в Свердловской области досталось кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову, который в целом по России по итогам кампании стал лишь третьим. По данным избиркома, система принесла ему 22,8 тыс. голосов. Его результат — 7,7%.