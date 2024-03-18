Электронное голосование в Свердловской области принесло сюрпризы: итоги ДЭГ

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов, занявший второе место в целом по стране, по итогам электронного голосования в Свердловской области стал последним. За него отдали голоса 6,5 тыс. «цифровых» избирателей, это 2,2% голосов.
Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, получивший наименьший результат на общероссийских выборах, по итогам ДЭГ в Свердловской области занял третье место с результатом 3,7%. Его поддержали 11 тыс. «электронных» избирателей.
Выиграл дистанционное голосование Владимир Путин. Он получил поддержку 250,2 тыс. свердловских ДЭГ-избирателей и набрал порядка 85,2% голосов. Это меньше, чем по предварительным результатам общероссийского голосования. Там показатель Путина составляет 87,3%.
Выборы президента проходили с 15 по 17 марта. В Свердловской области, по последним опубликованным данным избиркома на 18:00, явка избирателей составила 68,7%. Это наивысший показатель в современной истории региона. Он был достигнут, помимо прочего, благодаря использованию ДЭГ. Доступ к электронному голосованию получили 293,5 тыс. свердловчан, из них проголосовали 290 тыс.