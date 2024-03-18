Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов

«Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Волгоградской области после обработки 100% протоколов УИК: Даванков Владислав Андреевич — 1,13%, Путин Владимир Владимирович — 88%, Слуцкий Леонид Эдуардович — 3,72%, Харитонов Николай Михайлович — 6,63%», — говорится в сообщении избиркома.
Отмечается, что явка избирателей составила 81,83%.
Явка в Волгоградской области в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 59,85%. Путин тогда победил, набрав 77,56% голосов избирателей.