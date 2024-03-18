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Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов

ВОЛГОГРАД, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 81,83% сообщает регизбирком в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Волгоградской области после обработки 100% протоколов УИК: Даванков Владислав Андреевич — 1,13%, Путин Владимир Владимирович — 88%, Слуцкий Леонид Эдуардович — 3,72%, Харитонов Николай Михайлович — 6,63%», — говорится в сообщении избиркома.

Отмечается, что явка избирателей составила 81,83%.

Явка в Волгоградской области в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 59,85%. Путин тогда победил, набрав 77,56% голосов избирателей.

Путин Владимир