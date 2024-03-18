СВО для крымчан имеет особый смысл — Аксенов

«Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы. Мы одни из первых, с точки зрения патриотической повестки, регионов России, и где максимальное количество жителей поддерживают те задачи, которые президент поставил на время проведения специальной военной операции».
По его мнению, особенная патриотическая позиция крымчан связана с четким осознанием того факта, что Крым был близок к кровопролитию в 2014 году, после госпереворота на Украине, и сумел избежать его только благодаря воссоединению с Россией.
«Мы прошли этот этап, мы понимали, что было бы с нами в 2014 году, если бы не были приняты соответствующие решения, уверяю вас, здесь все в крови было бы», — сказал глава республики.
Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от кровопролития, заявил ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов.