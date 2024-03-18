СВО для крымчан имеет особый смысл — Аксенов

«Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы. Мы одни из первых, с точки зрения патриотической повестки, регионов России, и где максимальное количество жителей поддерживают те задачи, которые президент поставил на время проведения специальной военной операции».