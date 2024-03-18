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СВО для крымчан имеет особый смысл — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Крымчане имеют особенный патриотический настрой и поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, поскольку в 2014 году сами стояли на краю кровопролития и спаслись от киевских неонацистов только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».
Источник: РИА "Новости"

«Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы. Мы одни из первых, с точки зрения патриотической повестки, регионов России, и где максимальное количество жителей поддерживают те задачи, которые президент поставил на время проведения специальной военной операции».

заявил Аксенов

По его мнению, особенная патриотическая позиция крымчан связана с четким осознанием того факта, что Крым был близок к кровопролитию в 2014 году, после госпереворота на Украине, и сумел избежать его только благодаря воссоединению с Россией.

«Мы прошли этот этап, мы понимали, что было бы с нами в 2014 году, если бы не были приняты соответствующие решения, уверяю вас, здесь все в крови было бы», — сказал глава республики.

Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от кровопролития, заявил ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов.