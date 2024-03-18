В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров

«За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта — ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено», — сказал он.