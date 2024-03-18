В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров

НОВОСИБИРСК, 18 мар — РИА Новости. Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ в Новосибирской области, они успешно отражены, заявил в понедельник министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра прокомментировать информацию неких украинских ресурсов о якобы успешной хакерской атаке на государственные информационные системы ряда регионов России, в том числе Новосибирской области, и что якобы в понедельник обрушатся важные системы работы МФЦ, записи к врачу и так далее.
«Информационные системы все работают в штатном режиме, информацию можно считать фейковой. Могу отметить, что, действительно, на одну из новосибирских IT-компаний была такая хакерская атака со сторону украинцев, но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено», — сказал Цукарь.
Министр отметил, что в целом в настоящее время все системы функционируют в штатном режиме.
«За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта — ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено», — сказал он.