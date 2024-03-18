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Красноярск побил собственный рекорд по явке на президентских выборах

В Красноярске на выборы пришли около 79% избирателей.
Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на выборы президента прошли около 79% избирателей. Об этом рассказали в мэрии. Там отметили, что на прошедших выборах наш город побил собственный рекорд по явке избирателей на участки.

По предварительным данным, в трех районах Красноярска явка даже превысила показатель в 80%. Активно себя проявили жители Советского, Свердловского и Железнодорожного районов.

-Спасибо всем красноярцам, которые в эти дни голосовали за будущее России, приходили на выборы всей семьёй. Особые слова благодарности тем, кто занимался организацией избирательного процесса — членам участковых комиссий, службам, обеспечившим безопасность, волонтёрам, — отметил глава Красноярска Владислав Логинов.

Подведение итогов голосования еще продолжается. В целом по региону обработано 96,5% протоколов избирательных комиссий. Явка в Красноярском крае составила 77,28%. И это даже выше, чем средний показатель по стране, который составляет 74,22%.

Если сравнивать с предыдущими выборами, тогда проголосовать пришли 60,43% избирателей. Это результат по региону в целом.

Напомним, выборы президента в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. В Красноярском крае работало больше двух тысяч избирательных участков, 400 из них находились в столице региона.