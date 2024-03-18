Известны предварительные итоги голосования на выборах президента в Прикамье

В России состоялись выборы президента страны. В 2024 году впервые главу государства выбирали три дня — с 15 по 17 марта. Проголосовать можно было не только лично на избирательном участке, но и дистанционно при помощи собственной учетной записи на портале Госуслуг.
Как сообщает краевой избирком, на утро 18 марта в Пермском крае обработано 99% протоколов. Стали известны первые предварительные результаты голосования на выборах Президента России в Прикамье. На первом месте находится Владимир Путин с 84,65% голосов, на втором месте — Николай Харитонов 4,96%, на третьем месте — Леонид Слуцкий 4,79% и на четвертом месте — Владислав Даванков 4,53%.
Голосование на всех1786 избирательных участках Пермского края проходило в штатном режиме. К концу третьего дня голосования на выборах Президента России в Пермском крае был зафиксирован впечатляющий результат явки избирателей — с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) она составила 78,1%. Всего в Прикамье на этот момент проголосовали 1 537 990 избирателей.
Отмечается, что активность избирателей на этот раз была выше, чем на предыдущих выборах Президента в 2018 году. Тогда явка составила 66,5%.
По информации крайизбиркома, жалоб на ход голосования в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием, к Уполномоченному по правам человека не поступало. Провокаций на избирательных участках не зафиксировано. Все комиссии организуют процесс голосования в соответствии с требованиями законодательства.
Всего в день голосования в комиссиях работало 10065 наблюдателей от Общественных палат Российской Федерации и Пермского края, кандидатов и политических партий, мониторинговые группы Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Также в дни выборов президента России в Перми интересующиеся избиратели могли посмотреть трансляцию с камер видеонаблюдения, которые установлены на участках для голосования. Следить за видеотрансляцией можно было в Центре общественного наблюдения. Он был организован на площадке молодежного центра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53.
Кроме того, за голосованием в Прикамье наблюдали представители из 10 стран. В частности, были эксперты из Австрии, Болгарии, Греции, Кении, Турции. Своими впечатлениями международные эксперты поделились на пресс-конференции, состоявшейся в Общественной палате Пермского края.