Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов

«Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года на 10.00 (08.00 мск). Обработано 100% протоколов, 4,9% — Владислав Даванков, 84,32% — Владимир Путин, 3,49% — Леонид Слуцкий, 5,4% — Николай Харитонов», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Явка на выборах президента в Челябинской области составила 79,03%, уточняется в сообщении.
В выборах президента России в Челябинской области в 2018 году приняли участие более 1,7 миллиона избирателей, что составляет 66,41% от числа зарегистрированных избирателей. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.