Путин победил в Курганской области с 85,63 процента голосов

«Предварительные итоги выборов: Даванков Владислав Андреевич… — 18 716 (3,82%), Путин Владимир Владимирович… — 419 627 (85,63%), Слуцкий Леонид Эдуардович… — 19 551 (3,99%), Харитонов Николай… — 24 554 (5,01%)», — говорится в сообщении.
В регионе обработано 100% протоколов, уточнили в облизбиркоме.
По словам главы облизбиркома Романа Скиндерева, в выборах приняли участие 490 157 избирателей, явка на территории Курганской области составила 77,23%.
Наблюдение за ходом голосования и подведением его итогов осуществляли более 2 тысяч наблюдателей, поясняет комиссия.
В Курганской области в выборах президента РФ в 2018 году приняли участие 434 836 граждан — 61,74%. Выборы тогда проходили в один день.