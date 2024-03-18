Решения Национального курултая: что планирует правительство Казахстана

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. В правительстве обсудили, как будут выполнять поручения президента Касым-Жомарта Токаева, которые он озвучил на заседании Национального курултая, сообщили в пресс-службе Кабмина.
ЖКХ: ремонт и модернизация
Президент Казахстана поручил отремонтировать 55 работающих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей, напомнили в правительстве. На эти цели будет привлечено 650 миллиарда тенге инвестиций.
В четыре раза увеличить ввод объемов арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения планирует правительство, чтобы выполнить поручение главы государства, добавили в Кабмине. Для этого правительство выделит дополнительно 272 миллиарда тенге.
«Совместно с Отбасы банком по поручению главы государства будет запущена новая льготная программа с выделением ипотечных займов на сумму 300 миллиардов тенге».
В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям, отметили в правительстве.
«В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тысяч нуждающихся семей», — подчеркивается в сообщении.
Рекордные 18 миллионов квадратных метров жилья построят в этом году с созданием дополнительных рабочих мест, что на 2,5 миллиона «квадратов» больше ранее запланированных годовых показателей, отметили в Кабмине.
Дороги и газификация
Помимо текущих работ правительство запланировало ремонт и строительство 2,5 тысячи километров дорог, чтобы выполнить поставленную президентом Казахстана задачу о модернизации 12 тысяч километров автомобильных дорог.
На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге инвестиций.
«Это позволит повысить долю республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, а также создать 24 тысяч дополнительных рабочих места».
По повышению уровня газификации Касым-Жомарт Токаев поставил задачу модернизировать не менее 1,7 тысячи километров сетей.
«Это обеспечит доступ более 300 тысяч граждан к голубому топливу», — констатировали в правительстве.
Правительство в этом году планирует газифицировать 87 населенных пунктов вместо 46 запланированных.
«Ускоренными мерами дополнительно будет газифицирован 41 населенный пункт с населением более 63 тысяч человек, то есть охват увеличен практически в 2 раза. На эти цели будет направлено 195 миллиардов тенге».
Когда это сделают?
Премьер-министр поручил в срок до 1 апреля представить графики финансирования проектов с дальнейшим ежедневным контролем своевременной реализации.
«Мы должны обеспечить своевременную реализацию масштабных инфраструктурных инициатив президента. Жители должны ощутить реальные изменения. Полная отдача и результат станет показателем нашей эффективности», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Он поручил каждому министру и акиму, руководству нацкомпаний на ежедневной основе контролировать работу.