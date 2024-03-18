Решения Национального курултая: что планирует правительство Казахстана

В четыре раза увеличить ввод объемов арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения планирует правительство, чтобы выполнить поручение главы государства, добавили в Кабмине. Для этого правительство выделит дополнительно 272 миллиарда тенге.