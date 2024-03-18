Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В облизбиркоме заявили о рекордном результате Путина в Омской области

Утром, в понедельник, 18 марта 2024 года, в региональной избирательной комиссии сообщили о том, что в Омской области в выборах президента РФ приняли участие более 1 миллиона 25 тысяч человек. Отмечается, что это 70,85% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.
Источник: РИА "Новости"

Как заявляют в пресс-службе омского облизбиркома, по предварительным данным, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали почти 850 тысяч омских избирателей — 82,77%.

На втором месте — Николай Харитонов (КПРФ) — 5,71%. На третьем — Владислав Даванков («Новые люди») — 5,67%. Замыкает список — Леонид Слуцкий (ЛДПР) −3,32%.

«Это рекордные показатели для Омской области. Впервые за всю историю выборов главы государства победитель набирает более 80% голосов избирателей», — заявил председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.

В региональном избиркоме также сообщили о рекордах по явке. Так, отмечается, что в Крутинском районе на выборы пришли 94,73% избирателей. Еще в трех районах явка превысила 90%: в Горьковском, Любинском и Нововаршавском районах.