В облизбиркоме заявили о рекордном результате Путина в Омской области

Утром, в понедельник, 18 марта 2024 года, в региональной избирательной комиссии сообщили о том, что в Омской области в выборах президента РФ приняли участие более 1 миллиона 25 тысяч человек. Отмечается, что это 70,85% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.