В облизбиркоме заявили о рекордном результате Путина в Омской области

Как заявляют в пресс-службе омского облизбиркома, по предварительным данным, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали почти 850 тысяч омских избирателей — 82,77%.
«Это рекордные показатели для Омской области. Впервые за всю историю выборов главы государства победитель набирает более 80% голосов избирателей», — заявил председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.
В региональном избиркоме также сообщили о рекордах по явке. Так, отмечается, что в Крутинском районе на выборы пришли 94,73% избирателей. Еще в трех районах явка превысила 90%: в Горьковском, Любинском и Нововаршавском районах.