Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за высокую активность, отметив, что за новую историю России жители региона впервые показали столь высокую явку. «Хочу поблагодарить всех земляков за высокую активность на выборах Президента страны. Пришли на избирательные участки, проявили гражданскую активность, проголосовали за Россию, за ее будущее. Конечно, рекордная явка за всю историю Самарской области говорит о сплоченности нации, готовности противостоять всем вызовам и идти к победе, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я искренне благодарю вас, дорогие земляки, за вашу активную гражданскую позицию, огромное вам спасибо».