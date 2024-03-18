Более 4,5 тысячи россиян проголосовали на выборах президента РФ в Узбекистане

Как сообщает посольство России в Узбекистане, 17 марта избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 в Ташкенте и Самарканде.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что голосование проходило в спокойной и доброжелательной обстановке. Он поблагодарил всех граждан России, которые продемонстрировали свою активную гражданскую позицию.
«Хотелось бы отдельно поблагодарить власти Республики Узбекистан за содействие в организации выборов Президента Российской Федерации и обеспечение надлежащих условий для волеизъявления российских граждан, находящихся здесь».
Напомним, что на пост президента России баллотировались четыре кандидата — Владислав Даванков от партии «Новые люди», действующий президент РФ Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от Либерально-демократической партии и Николай Харитонов от Коммунистической партии.
Как сообщает ЦИК России, к этому часу после обработки 99,67% протоколов лидирует Владимир Путин с 87,32% голосов.