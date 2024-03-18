В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT

«Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», — заявил он.