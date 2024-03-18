В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT

«Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», — заявил он.
Как объяснил Мурадов, речь идет о системе взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателя могут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах. В такой системе расчетов заинтересованы партнеры России в Африке и Латинской Америке.
Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится рискованной, поэтому государства хотят иметь альтернативу.
В апреле прошлого года Набиуллина отметила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала аналогом SWIFT, подключились уже 52 иностранные организации из 12 стран. К тому моменту пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из этих стран.
После начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от системы SWIFT семь крупных российских банков.