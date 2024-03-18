Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах

ТАШКЕНТ, 18 мар — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на состоявшихся выборах главы государства, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах», — говорится в сообщении.
В послании Мирзиеева отмечается, что высокая явка избирателей и итоги состоявшегося голосования ещё раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ Владимира Путина.
«Лидер нашей страны искренне пожелал президенту России крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в его государственной деятельности, а народу России — мира и процветания», — добавили в пресс-службе.