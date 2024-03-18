Губернатор Виталий Хоценко: «Крым — это наше общее достояние!»

Именно 18 марта 2014 года договор между РФ и Республикой Крым о вхождении её в состав России был подписан президентом Владимиром Путиным.
«Мы чувствуем единство со всеми жителями Крыма, и эта сплоченность, общность всех российских регионов, как многократно подчеркивал наш Президент Владимир Владимирович Путин, является главнейшим условием достижений и побед, процветания и благополучия нашей Родины. Поздравляю не только крымчан, но и всех жителей нашей страны, потому что Крым — это наше общее достояние!», — написал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.
Глава региона также отметил, что, несмотря на расстояние между Омской областью и Крымом, их жителей объединила одна большая Родина — Россия.
Напомним, что к этому событию был посвящён трехдневный фестиваль, прошедший в Омске. Его посетило порядка сорока тысяч человек.
Также в один из дней на фестивале прошёл флеш-моб: участники стройотрядов и движения «Первые» развернули двадцатиметровый флаг России и выстроились в слово «МЫ».