Губернатор Виталий Хоценко: «Крым — это наше общее достояние!»

«Мы чувствуем единство со всеми жителями Крыма, и эта сплоченность, общность всех российских регионов, как многократно подчеркивал наш Президент Владимир Владимирович Путин, является главнейшим условием достижений и побед, процветания и благополучия нашей Родины. Поздравляю не только крымчан, но и всех жителей нашей страны, потому что Крым — это наше общее достояние!», — написал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.