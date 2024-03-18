Молдову посетят десятки парламентариев примерно из 20 европейских стран: подробности

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Молдавский парламент примет Конференцию региональных председателей Европы в рамках Парламентской ассамблеи Франкофонии (ПАФ).
Республику до 21 марта посетят десятки парламентариев почти из 20 европейских стран, речь на форуме пойдет об аспектах сотрудничества во франкоязычном регионе.
На открытии конференции к участникам обратятся региональный делегат ПАФ по Европе Жан-Шарль Луперто, вице-председатель парламента Молдовы Дойна Герман и премьер-министр страны Дорин Речан.
В рамках мероприятия вице-председатель Совета по телевидению и радио, председатель молдавского отделения Союза франкоязычной прессы Анетта Гонца «расскажет о борьбе с дезинформацией», — уточняют в пресс-службе парламента.
«Конференции будет предшествовать семинар по укреплению потенциала парламентариев в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. В обсуждениях примут участие парламентарии франкоязычных европейских стран, депутаты и должностные лица парламента Молдовы. Участники обсудят феномен дезинформации во франкоязычном регионе на примере Республики Молдова, а также влияние фейковых новостей на парламентскую деятельность», — также говорится в релизе законодательного форума.
Парламент Республики Молдова является ассоциированным членом Парламентской ассамблеи Франкофонии с 1998 года.