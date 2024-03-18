Молдову посетят десятки парламентариев примерно из 20 европейских стран: подробности

«Конференции будет предшествовать семинар по укреплению потенциала парламентариев в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. В обсуждениях примут участие парламентарии франкоязычных европейских стран, депутаты и должностные лица парламента Молдовы. Участники обсудят феномен дезинформации во франкоязычном регионе на примере Республики Молдова, а также влияние фейковых новостей на парламентскую деятельность», — также говорится в релизе законодательного форума.