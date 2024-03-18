Минниханов поздравил татарстанцев с 10-летием воссоединения Крыма с Россией

Церемония в Москве последовала за свободным волеизъявлением жителей полуострова — 16 марта 2014-го на общем референдуме, когда население Крыма и Севастополя сделало исторический, судьбоносный выбор в пользу будущего с Россией. Как отмечает национальный лидер Владимир Владимирович Путин, Крым — это жемчужина России, сказал Рустам Минниханов.
Он добавил, что с учетом братских отношений, между Татарстаном и Крымом подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотрудничестве. Построены тесные связи с Бахчисарайским районом, открыто представительство Татарстана в Республике Крым и в Севастополе.
Республика Крым и город федерального значения Севастополь сегодня вносят весомый вклад в развитие страны и защиту ее суверенитета. В условиях специальной военной операции жители Крыма и Севастополя мужественно защищают родную землю от военных угроз. Вместе с Крымом и Городом-героем Севастополем сражаются за будущее страны и тысячи татарстанцев, подчеркнул Минниханов. «Крымская весна» вызвала патриотический подъем у граждан, восхищение смелостью жителей, благодаря которой Крым сегодня — часть одной большой России.
«С Праздником! С 10-летием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!», завершил Минниханов.