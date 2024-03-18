Минниханов поздравил татарстанцев с 10-летием воссоединения Крыма с Россией

Республика Крым и город федерального значения Севастополь сегодня вносят весомый вклад в развитие страны и защиту ее суверенитета. В условиях специальной военной операции жители Крыма и Севастополя мужественно защищают родную землю от военных угроз. Вместе с Крымом и Городом-героем Севастополем сражаются за будущее страны и тысячи татарстанцев, подчеркнул Минниханов. «Крымская весна» вызвала патриотический подъем у граждан, восхищение смелостью жителей, благодаря которой Крым сегодня — часть одной большой России.