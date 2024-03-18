Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале.