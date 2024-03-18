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Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«В Санкт-Петербурге подходит к концу подсчет результатов голосования. На данный момент обработано протоколов 99,29%», — написал он.

Согласно приведенным данным, Владимир Путин набирает 81,65% голосов, Владислав Даванков — 7,01%, Леонид Слуцкий — 5,13%, Николай Харитонов — 3,49%.

Явка на длившихся три дня выборах, по предварительным данным, составила 74,4%.

По информации на сайте избирательной комиссии Санкт-Петербурга, явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 63,87%.