Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов

«В Санкт-Петербурге подходит к концу подсчет результатов голосования. На данный момент обработано протоколов 99,29%», — написал он.
Согласно приведенным данным, Владимир Путин набирает 81,65% голосов, Владислав Даванков — 7,01%, Леонид Слуцкий — 5,13%, Николай Харитонов — 3,49%.
Явка на длившихся три дня выборах, по предварительным данным, составила 74,4%.
По информации на сайте избирательной комиссии Санкт-Петербурга, явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 63,87%.