В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин

Отмечается, что явка крымчан на выборах составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.
По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования в Крыму Владимир Путин набрал 93,60% голосов, Николай Харитонов — 2,08%, у Владислава Даванкова 1,94% голосов, у Леонида Слуцкого — 1,30%.
В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов) находится Владислав Даванков, на третьем — Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).
В России после обработки 99,7% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков — 3,83% голосов, Леонид Слуцкий — 3,21% голосов, следует из данных ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня — с 15 по 17 марта.