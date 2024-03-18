Сергей Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

18 марта исполняется 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Благодаря сплочению нашей страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности. За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились. Многое уже сделано, но также многое еще впереди», — подчеркнул мэр Москвы.
Он также отметил, что в данный момент за право граждан на мирную и свободную жизнь мужественно сражаются участники специальной военной операции.
«Уверен, Россия и все мы — вместе — сделаем все, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью. Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья!» — добавил Сергей Собянин.