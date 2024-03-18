Сергей Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

«Благодаря сплочению нашей страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности. За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились. Многое уже сделано, но также многое еще впереди», — подчеркнул мэр Москвы.