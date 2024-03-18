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Сергей Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились, многое еще предстоит впереди.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

18 марта исполняется 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Благодаря сплочению нашей страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности. За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились. Многое уже сделано, но также многое еще впереди», — подчеркнул мэр Москвы.

Он также отметил, что в данный момент за право граждан на мирную и свободную жизнь мужественно сражаются участники специальной военной операции.

«Уверен, Россия и все мы — вместе — сделаем все, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью. Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья!» — добавил Сергей Собянин.

Собянин Сергей