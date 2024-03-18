В Волгоградской области обработали 100% бюллетеней: Путин лидирует с большим отрывом

Уже к утру 18 марта 2024 года избирательные комиссии Волгоградской области подсчитали все 100% протоколов на своих участках, сообщили сайту volgograd.kp.ru в избиркоме. По их данным явка в регионе составила 81,83%. Лидирует в списках кандидатов Владимир Путин. За него свои голоса отдали 88% проголосовавших волгоградцев.
В целом, по данным ЦИК РФ, к 7 утра 18 марта было обработано 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Владимир Путин по предварительным данным уже набрал 87,32% голосов избирателей.
Отметим, что в 2018 году явка избирателей в Волгоградской области на президентских выборах составила 68,14% (но тогда голосование длилось один день). За Владимира Путина тогда отдали свои голоса 77,56% волгоградцев.