Захарова назвала беспрецедентной явку на выборы за рубежом

Дипломат назвала беспрецедентной явку на выборах за рубежом.
«На сегодняшний день на момент 08:30 по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 779 человек, но это неокончательные данные», — отметила она в эфире Первого канала.
По последним данным, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов, следует из данных Центризбиркома России.
Общая явка на выборах президента России составила 74,22%, явка на дистанционное электронное голосование — 94%, отметил 17 марта зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.
Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. Оно проходило в течение трех дней.