Более 92% кубанцев отдали голос за Владимира Путина

В Краснодарском крае завершилось 3-дневное голосование за президента РФ. Большая часть избирателей, а именно 92,6%, отдали свой голос за действующего Президента России Владимира Путина. На втором месте с 3,3% голосов разместился представитель КПРФ Николай Харитонов, 3 и 4 места распределились между Леонидом Слуцким от ЛДПР (2%), и представителем «Новых людей» Владиславом Даванковым (1,41%) соответственно. Соответствующие данные опубликовал ЦИК.