В Ростовской области на выборах лидирует Владимир Путин

Об этом сообщает ЦИК РФ. Путин получил 90,81% голосов — его выбрали 2,3 млн дончан, по данным на 7:12 утра 18 марта.

Второе место у кандидата от КПРФ Николая Харитонова — 3,65% или 93,3 тыс. голосов, на третьем — Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 2,76% или 70,7 тыс.голосов.



Леонид Слуцкий от ЛДПР набрал на Дону 2,07% или 52,9 тыс.голосов.



К 18:00 17 марта в третий заключительный день голосования явка на выборы в Ростовской области составила свыше 75%.