Гусев: Выборы в Воронежской области прошли легитимно и при рекордной явке

Выборы в Воронежской области прошли легитимно и при рекордной явке, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона поблагодарил воронежцев, которые «в такой непростой исторический период осознали, как важен для страны их голос». Также Александр Гусев выразил благодарность сотрудникам избирательных комиссий, даже во время опасности атаки БПЛА обеспечивавшим право граждан на голосование:
«Знаю, что в этот раз особо востребованным в регионе оказалось надомное голосование. Спасибо, что дошли практически до каждого заявителя. Ну и, конечно, огромная признательность нашим военным, которые все эти дни и прямо сейчас отражали и отражают попытки противника вселить в нас страх. Мы сделали свой выбор. И не сомневаемся в нашей Победе», — сказал губернатор.
Напомним, подсчёт голосов избирателей продолжается. Окончательные итоги по явке и голосованию станут известны после обработки всех протоколов.