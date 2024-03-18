Гусев: Выборы в Воронежской области прошли легитимно и при рекордной явке

«Знаю, что в этот раз особо востребованным в регионе оказалось надомное голосование. Спасибо, что дошли практически до каждого заявителя. Ну и, конечно, огромная признательность нашим военным, которые все эти дни и прямо сейчас отражали и отражают попытки противника вселить в нас страх. Мы сделали свой выбор. И не сомневаемся в нашей Победе», — сказал губернатор.