Руслан Болотов: в Иркутске такой явки на выборах президента не было никогда

— Множество людей голосовали семьями. Это не единичные случаи. Я хочу поблагодарить наших жителей. Кстати, на многих участках в областной столице был результат, которого не было у нас на выборах никогда. У нас есть участки, где проголосовало 100% избирателей, — говорит глава города.