Руслан Болотов: в Иркутске такой явки на выборах президента не было никогда

Выборы президента России прошли в Иркутской области. Регион показал рекордную явку. К 18:00 она достигла 55,79%. Во время трансляции на медиамарафоне по итогам голосования, прошедшем в Центре по наблюдению за выборами, Мэр Иркутска Руслан Болотов поблагодарил земляков за активность.
— Множество людей голосовали семьями. Это не единичные случаи. Я хочу поблагодарить наших жителей. Кстати, на многих участках в областной столице был результат, которого не было у нас на выборах никогда. У нас есть участки, где проголосовало 100% избирателей, — говорит глава города.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что подводятся результаты выборов президента России в Иркутске