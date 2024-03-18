Путин не набрал 80% ни в одном районе Екатеринбурга: итоги выборов

В Академическом районе Харитонова обошел представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, который в целом по Екатеринбургу стал четвертым. Самый низкий его результат — 3,37% в Железнодорожном, самый высокий — 4,11% в Орджоникидзевском. В Академическом он набрал 4,06%, в большинстве других районов его результат не перевалил за 4%.