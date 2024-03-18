Путин не набрал 80% ни в одном районе Екатеринбурга: итоги выборов

Самую активную поддержку Путину оказал Чкаловский район — 78,56%. Здесь кандидата-самовыдвиженца поддержали 89,7 тыс. избирателей. Самые низкие цифры за Путина дал Кировский район, где за него проголосовали 73,72%, или 65,5 тыс. избирателей. В тройку самых поддерживающих президента районов, помимо Чкаловского, вошли Орджоникидзевский (78,49%) и Железнодорожный (78,1%).
Второе место в Екатеринбурге занял кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Его результат колеблется от 9,48% в Орджоникидзевском районе до 13,99% в Кировском районе.
Именно в последнем зафиксирован минимальный разрыв между Путиным и Даванковым — 59,73%. Также высокую поддержку представителю «НЛ» показали Ленинский (13,75%) и Академический (13,46%) районы.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов, несмотря на второе место в общероссийском голосовании, в Екатеринбурге стал третьим. Его разброс по результатам — от 3,59% в Академическом до 4,66% в Октябрьском. Любопытно, что Чкаловский район, в котором, как считается, особо сильно влияние свердловских коммунистов, дал Харитонову средний результат — 4,22%.
В Академическом районе Харитонова обошел представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, который в целом по Екатеринбургу стал четвертым. Самый низкий его результат — 3,37% в Железнодорожном, самый высокий — 4,11% в Орджоникидзевском. В Академическом он набрал 4,06%, в большинстве других районов его результат не перевалил за 4%.
Общая явка на выборах в Екатеринбурге достигла 66,13%, что выше показателей аналогичных выборов 2018 года. Самую высокую явку показал Академический район — 69,76%. Самая низкая в Железнодорожном — 63,46%. В целом активность избирателей в Свердловской области перебила планку в 71%. Чиновники резиденции губернатора оценивают такой уровень как большой успех.
Выборы президента РФ проходили
Игорь Сергеев