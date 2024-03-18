Путин набирает 82,77 процента голосов в Омской области

В избиркоме подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России, которые проходили по всей стране с 15 по 17 марта. В Омской области проголосовали более 1 миллиона 25 тысяч человек, явка составила 70,85%.
«По предварительным данным, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали почти 850 тысяч омских избирателей — 82,77%. Это рекордные показатели для Омской области. Впервые за всю историю выборов главы государства победитель набирает более 80% голосов избирателей», — сказал председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.
На втором месте Николай Харитонов (5,71%), на третьем — Владислав Даванков (5,67%). Замыкает список Леонид Слуцкий (3,32%).
В 2018 году явка по Омской области составила 60,5%.