Путин набирает 82,77 процента голосов в Омской области

«По предварительным данным, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали почти 850 тысяч омских избирателей — 82,77%. Это рекордные показатели для Омской области. Впервые за всю историю выборов главы государства победитель набирает более 80% голосов избирателей», — сказал председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.