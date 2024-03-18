Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области

По данным областного избиркома, в Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%.
В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.
По данным правительства Оренбургской области, на избирательных участках работали более 5 тысяч наблюдателей, в том числе блогеры. За ходом выборов следили международные наблюдатели из Республики Казахстан, работающие в составе миссии наблюдателей от СНГ. Они отметили соответствие избирательного процесса лучшим современным стандартам.
Голосование продолжалось три дня. Явка на 18.00 составила 72,79%, на 1553 участках проголосовали 1 083 002 избирателя.