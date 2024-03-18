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Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области

УФА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосами, сообщил областной избирком после обработки 100% бюллетеней.
Источник: © РИА Новости

По данным областного избиркома, в Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%.

Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,05%, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) — 5,06%, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 3,44%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,8%.

В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.

По данным правительства Оренбургской области, на избирательных участках работали более 5 тысяч наблюдателей, в том числе блогеры. За ходом выборов следили международные наблюдатели из Республики Казахстан, работающие в составе миссии наблюдателей от СНГ. Они отметили соответствие избирательного процесса лучшим современным стандартам.

Голосование продолжалось три дня. Явка на 18.00 составила 72,79%, на 1553 участках проголосовали 1 083 002 избирателя.