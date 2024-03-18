Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области

По данным правительства Оренбургской области, на избирательных участках работали более 5 тысяч наблюдателей, в том числе блогеры. За ходом выборов следили международные наблюдатели из Республики Казахстан, работающие в составе миссии наблюдателей от СНГ. Они отметили соответствие избирательного процесса лучшим современным стандартам.