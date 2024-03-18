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Сергей Еремин: Мы настоящая, великая, мощная, единая страна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России завершились выборы президента страны. Безусловным лидером стал Владимир Путин.
Источник: НИА Красноярск

Его кандидатуру поддержало большинство россиян, пришедших на избирательные участки в минувшие три дня.

Общая федеральная явка на выборах президента России составила рекордные 74,22%.

Свой собственный рекорд по явке побил и Красноярск, став одним из лидеров столиц России.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей Еремин, обращаясь к россиянам, поблагодарил за активность и неравнодушие к будущему страны.

"В дни выборов наши люди продемонстрировали, что мы настоящая, великая, мощная, единая страна. Таким единым выбором мы обеспечили себе и своим детям уверенность в завтрашнем дне.

Мы всегда будем бороться за безопасность и независимость, потому что наш лидер понимает, как это обеспечить.

От лидера в стране зависит всё! И сегодня он показал мощь и непоколебимость нашей державы.

Я хочу поблагодарить всех избирателей за единство, сплоченность, дух веры в будущее. И можно с уверенностью сказать, что Россия выходит на новый перспективный уровень", — сказал он.