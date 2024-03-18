Сергей Еремин: Мы настоящая, великая, мощная, единая страна

Его кандидатуру поддержало большинство россиян, пришедших на избирательные участки в минувшие три дня.
Общая федеральная явка на выборах президента России составила рекордные 74,22%.
Свой собственный рекорд по явке побил и Красноярск, став одним из лидеров столиц России.
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей Еремин, обращаясь к россиянам, поблагодарил за активность и неравнодушие к будущему страны.
"В дни выборов наши люди продемонстрировали, что мы настоящая, великая, мощная, единая страна. Таким единым выбором мы обеспечили себе и своим детям уверенность в завтрашнем дне.
Мы всегда будем бороться за безопасность и независимость, потому что наш лидер понимает, как это обеспечить.
От лидера в стране зависит всё! И сегодня он показал мощь и непоколебимость нашей державы.
Я хочу поблагодарить всех избирателей за единство, сплоченность, дух веры в будущее. И можно с уверенностью сказать, что Россия выходит на новый перспективный уровень", — сказал он.