Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов

«Голоса избирателей распределились следующим образом: Путин Владимир Владимирович — 44797, или 97%, Даванков Владислав Андреевич — 398, или 0,86%, Слуцкий Леонид Эдуардович — 208, или 0,45%, Харитонов Николай Михайлович — 383, или 0,83%, недействительных 396, или 0,86%. Всего в Приднестровье проголосовали 46182 избирателя», — говорится в сообщении.
В Приднестровье было открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Многочисленные очереди из желающих проголосовать сохранялись до самого момента закрытия.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.