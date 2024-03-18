В Иркутской области подвели итоги выборов президента

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области, лидерами по явке стали Аларский (89,61%), Эхирит-Булагатский (86,59%) и Баяндаевский (85,88%) районы. Явка в Иркутске составила 57,78%, Ангарском городском округе — 56,93%, Братске — 60,91%.
В 15 районах Иркутской области, где расположены отдаленные и труднодоступные местности, с 29 февраля по 12 марта прошло досрочное голосование.
Организацией выборов занимались Избирательная комиссия Иркутской области, 45 территориальных и 1 917 участковых (из них 26 в местах временного пребывания избирателей) избирательных комиссий. На 142 участках в Иркутске и 40 в Ангарске были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.