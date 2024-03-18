В Иркутской области подвели итоги выборов президента

Организацией выборов занимались Избирательная комиссия Иркутской области, 45 территориальных и 1 917 участковых (из них 26 в местах временного пребывания избирателей) избирательных комиссий. На 142 участках в Иркутске и 40 в Ангарске были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.