Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов

«В Воронежской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам обработки… 1. Путин Владимир Владимирович — 88,83% (1 252 899 голосов); 2. Даванков Владислав Андреевич — 3,95% (55 736 голосов); 3. Харитонов Николай Михайлович — 3,73% (52 640 голосов); 4. Слуцкий Леонид Эдуардович — 2,39% (33 692 голоса)», — говорится вв сообщении.
Окончательная явка по Воронежской области составила, по данным облизбиркома, 77,52%, в выборах приняли участие 1 415 253 избирателя.