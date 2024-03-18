Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов

ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает облизбирком.