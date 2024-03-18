Путин побеждает на выборах в Курской области

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Курской области Владимир Путин набрал 88,51% голосов, на втором месте — получивший 3,8% голосов Владислав Даванков, третье — у Николая Харитонова (3,62% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,78%).