Глава МИД Узбекистана совершает первый визит во Вьетнам

В ходе визита в Ханое глава узбекского МИДа проведет ряд важных переговоров и встреч. В повестке дня также переговоры и встречи с руководителями ряда организаций, а также Узбекско-вьетнамский бизнес-форум, написал в своем канале пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.