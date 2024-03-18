Глава МИД Узбекистана совершает первый визит во Вьетнам

В ходе визита в Ханое глава узбекского МИДа проведет ряд важных переговоров и встреч. В повестке дня также переговоры и встречи с руководителями ряда организаций, а также Узбекско-вьетнамский бизнес-форум, написал в своем канале пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.
Визит МИД визит осуществлен впервые с 1992 года, когда были установлены дипломатические отношения между Узбекистаном и Вьетнамом.
По данным МИД Вьетнама, в ходе визита министр иностранных дел Узбекистана встретится с высшим руководством страны, а также со своим коллегой Буй Тхань Соном, проведет переговоры с руководителями вьетнамских министерств и ведомств.
Напомним, что Вьетнам в числе популярных направлений для отдыха среди узбекистанцев.