Радий Хабиров прокомментировал итоги выборов президента РФ

Все мы понимаем, что достижения нашей страны, будущее нашей страны зависят от нашей совместной работы и нашего лидера Владимира Владимировича Путина и его политики. У нас впереди шесть прекрасных, созидательных лет. Мы с вами слышали планы, которые обозначил президент в ходе Послания. Я уверен, что все, что сказано в Послании, будет сделано, потому что оно продумано и просчитано, опирается на реальные экономические возможности.