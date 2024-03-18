Радий Хабиров прокомментировал итоги выборов президента РФ

"Это голосование стало проявлением невероятной консолидации, которую проявила вся наша страна. Я хочу поблагодарить жителей Башкортостана, наших избирателей, которые пришли с чудесным настроением, проголосовали разумно.
Все мы понимаем, что достижения нашей страны, будущее нашей страны зависят от нашей совместной работы и нашего лидера Владимира Владимировича Путина и его политики. У нас впереди шесть прекрасных, созидательных лет. Мы с вами слышали планы, которые обозначил президент в ходе Послания. Я уверен, что все, что сказано в Послании, будет сделано, потому что оно продумано и просчитано, опирается на реальные экономические возможности.
Впереди нас ждут хорошие реальные дела, и ждет победа, и чтобы наши парни вернулись домой живыми и здоровыми", — отметил Радий Хабиров.
Он также оценил работу избирательных комиссий Башкирии на выборах президента России на «отлично».
«Работала огромная армия людей, было непросто три дня работать и очень организованно все сделать. Всей системе огромное спасибо. Важнейшей задачей, которую ставил президент и ставил я, чтобы выборы прошли организованно, чисто, комфортно. Чего, собственно говоря, мы и добились. Практически никаких жалоб не поступало и не происходило острых событий», — отметил руководитель региона.
Радий Хабиров поблагодарил руководителя своей администрации Максима Забелина, свою администрацию, глав муниципалитетов, отметив, что на их плечи легли важные организационные вопросы.
«Нужно было создать комфортные условия для голосования, провести информационную работу, противостоять серьезным атакам как до выборов, так и во время них. То устраивали “полдень”, то с зеленкой приходили. И у нас было два факта, где пытались испортить избирательные бюллетени, но были вовремя пресечены действиями членов избирательных комиссий, избирателями и сотрудниками правоохранительных органов», — сообщил руководитель республики.
Радий Хабиров отдельно поблагодарил сотрудников МВД по РБ:
«Несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел все это время находились на избирательных участках и выполняли непростые задачи. Вся их служба была проведена очень корректно. Это показатель интеллигентной и хорошей работы».
Глава Башкортостана отметил эффективную работу всей управленческой команды республики.
«Мы с вами приняли участие в обеспечении эффективного, созидательного развития нашей страны», — сказал руководитель региона.