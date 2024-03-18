В Челябинской области подсчитали, сколько голосов набрали кандидаты в президенты

Всего по состоянию на 10:00 понедельника, 18 марта, обработано 100% голосов. В выборах приняли участие 79,03% процента жителей Челябинской области.
Большинство голосов южноуральцы отдали за Владимира Путина (84,32%), на втором месте оказался Николай Харитонов (5,4%) чуть меньше голосов отдали за Владислава Даванкова (4,9%), а Леонид Слуцкий набрал 3,49% голосов избирателей.
Среди участников выборов в Челябинске с помощью викторины разыграли квартиры, автомобили и множество подарков. Одной из победительниц викторины «Всей семьёй — за Челябинск» стала конькобежка Ольга Фаткулина. Известная спортсменка выиграла ноутбук Infinix Inbook X3 Plus. А первую квартиру получила многодетная мама Анна Павловна Шестакова. Чуть позже стало известно, кто получил ещё одну квартиру в ЖК «Ярославский» и две машины.