В Челябинской области подсчитали, сколько голосов набрали кандидаты в президенты

Среди участников выборов в Челябинске с помощью викторины разыграли квартиры, автомобили и множество подарков. Одной из победительниц викторины «Всей семьёй — за Челябинск» стала конькобежка Ольга Фаткулина. Известная спортсменка выиграла ноутбук Infinix Inbook X3 Plus. А первую квартиру получила многодетная мама Анна Павловна Шестакова. Чуть позже стало известно, кто получил ещё одну квартиру в ЖК «Ярославский» и две машины.