В Румынии строится самая большая военная база НАТО в Европе

Огромный военный комплекс, который появится в результате расширения базы «Михаил Когэлничану» будет иметь площадь 2,8 тыс. га и включит новые объекты. Проект предусматривает расширение инфраструктуры аэродрома, включая взлетно-посадочные полосы, новую диспетчерскую вышку, систему радиомаяка и радионавигации, авиасимулятор, а также ангары. Кроме того, здесь будут административные и социальные здания, школы и детские сады, магазины, рестораны, кинотеатр и больница. В городе будут жить 10 тыс. солдат НАТО с семьями и вспомогательным персоналом базы.