Делегация Приморья во главе с Кожемяко отправилась в КНДР

Делегация Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко вместе с артистами Приморской сцены Мариинского театра отправилась в КНДР в понедельник, 18 марта. В Пхеньяне состоится ряд деловых встреч, а также запланирована культурная программа, сообщает ИА PrimaMedia.
«Мы видим, что с каждым годом Корейская Народно-Демократическая Республика все больше открывается, появляется все больше желающих побывать там, познакомиться с этой удивительной страной, с ее традициями, культурой, поэтому будем ездить и налаживать контакты, чтобы жить с соседями в мире и дружбе», — отметил Олег Кожемяко.
В состав делегации вошли также представители сфер туризма и спорта. Губернатор отметил, что эти направления имеют большое значение.
«Корейская Народно-Демократическая Республика — наш сосед, с которым сейчас мы динамично развиваем отношения: детские и студенческие спортивные игры, туристические поездки, культурные связи», — сказал он.
Ключевой частью культурной программы визита станут гастроли артистов Приморской сцены Мариинского театра в Пхеньяне. Постановки «Спящая красавица» и «Жар-птица» впервые покажут жителям Северной Кореи на сцене театра искусств Мансудэ.
Во время визита в Приморский край в сентябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил спектакль «Спящая красавица» и был впечатлен мастерством местных артистов. Теперь и у жителей Страны утренней свежести будет уникальная возможность насладиться невероятной красотой русского балета.
По словам губернатора края, гастроли Приморского филиала Мариинского театра — это важное событие в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, которое должно положить начало интенсивному культурному обмену между нашими странами.
Напомним, первый официальный визит Олега Кожемяко с делегацией в КНДР состоялся в декабре прошлого года. По его итогам, был запущены первый тестовый тур в КНДР. Он состоялся в феврале. В состав группы вошли жители Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Среди туристов были блогеры, туроператоры, представители СМИ.