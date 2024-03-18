Делегация Приморья во главе с Кожемяко отправилась в КНДР

«Мы видим, что с каждым годом Корейская Народно-Демократическая Республика все больше открывается, появляется все больше желающих побывать там, познакомиться с этой удивительной страной, с ее традициями, культурой, поэтому будем ездить и налаживать контакты, чтобы жить с соседями в мире и дружбе», — отметил Олег Кожемяко.